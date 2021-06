È di sei feriti, di cui un bambino di anni 11 molto grave, il bilancio di un incidente stradale avvenuto alle ore 18.15 circa sulla SS 713, la Trasversale delle Serre. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due autovetture, una Peugeot 208 GTLine ed una Volkswagen Golf. I sei passeggeri feriti all’arrivo dei Vigili del fuoco erano già stati estratti dalle lamiere ed affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e trasportati successivamente presso struttura ospedaliera.

Sono però gravi le condizioni di un bambino classe 2010, trasportato in ospedale tramite elisoccorso. L’intervento dei Vigili del fuoco è valso in prima battuta ad estinguere l’incendio che ha interessato la vettura Golf a seguito dell’impatto. Poi sono state messe in sicurezza le vetture e il sito in attesa del soccorso stradale. Sul posto Carabinieri per gli adempimenti di rispettiva competenza e personale Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale. Disagi per la viabilità con il transito chiuso sino al termine delle operazioni di soccorso.