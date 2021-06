DIPIGNANO (COSENZA) E’ stata ritrovata in buona salute nella notte un’anziana donna di Dipignano dispersa da ieri mattina. La donna, Angela Sciglione, si era allontana dalla sua abitazione senza fare rientro, da qui l’allarme dei familiari. Alla ricerca dell’80enne i vigili del fuoco e i carabinieri: la signora è stata ritrovata in una zona impervia. Sottoposta inizialmente alle cure del personale sanitario, la donna è stata affidata alla figlia per fare rientro a casa.