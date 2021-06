A San Nicola Arcella l’inaugurazione della “Elettra Hybrid boat” a energia solare

SAN NICOLA ARCELLA «Oggi, 28 giugno 2021, alle 17, verrà inaugurata Elettra Hybrid Boat – si legge in una nota dell’associazione Mare pulito – presso il Lido San Nicola, in contrada Marinella di San Nicola Arcella. Elettra è un’imbarcazione per il trasporto passeggeri turistico, unica in Italia. La sua propulsione originale, infatti, è stata affiancata da un motore elettrico ad energia solare, totalmente indipendente». «Ringraziamo la società Galatea – continua l’associazione – per averci invitato all’evento e aver voluto intraprendere con noi un percorso di collaborazione. Noi di Mare Pulito crediamo che questa imbarcazione possa inserirsi positivamente in una ampia serie di servizi per il cittadino che stiamo portando avanti, connessi tra di loro e accomunati dal totale rispetto per l’ambiente. Crediamo che questi progetti rappresentino un apripista per una Calabria che vuole sempre di più porre l’attenzione sulla sostenibilità e sulla tutela ambientale». «La nuova imbarcazione – conclude la nota – siamo certi, diventerà un fiore all’occhiello di questa nostra terra».