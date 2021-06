Scontro Conte-Grillo, l’ex premier: «Spero che l’accordo col Pd in Calabria regga»

ROMA Due livelli di lettura: quello ovvio, lo scontro con Grillo sul futuro del Movimento Cinquestelle. Quello rimasto un po’ sottotraccia, che riguarda direttamente la Calabria e gli sbocchi della coalizione di centrosinistra a guida Pd-M5S che ha scelto Maria Antonietta Ventura come candidato alla Presidente della Regione. Due piani che la conferenza stampa di Giuseppe Conte oggi ha tenuto in qualche modo insieme, lanciando la palla nel campo dell’altro Giuseppe, fondatore del Movimento, con toni netti ma senza sfasciare e spiegando di non avere «piani B». Parole raccolte dai parlamentari M5S – anche da quelli calabresi – come la speranza che la situazione non precipiti a Roma e che in Calabria il patto in qualche modo regga.

Conte: «Non ho piani B»

«Non pretendo le scuse di Grillo, ho il senso dell’ironia, ho sempre avuto e sempre avrò rispetto per lui, ma non possono esserci ambiguità. Ora sta a lui decidere se essere un padre generoso», dice Giuseppe Conte. E quindi: «No a leadership dimezzate, una diarchia non è funzionale».

Parla così l’ex presidente del Consiglio al teatro Adriano a Roma. Non chiude quindi con il M5S ma lascia una (ampia) porta aperta a Beppe Grillo e alla “comunità” dei 5 Stelle, alla quale “chiedo una valutazione sincera dello Statuto”. Domani Conte consegnerà la bozza di Statuto al Movimento e chiede poi agli organi del partito di farlo votare online dagli iscritti. “Un altro partito? Non ho piani B”, aggiunge.

Con il Pd in Calabria? «Ci sarò, anche da semplice cittadino»

Per gli interessati osservatori calabresi la domanda era una sola: l’alleanza col Pd sarà messa in discussione se non si troverà un accordo con Beppe Grillo? «Mi auguro di no – ha detto Conte – perché il lavoro fatto sin qui anche per queste amministrative si basa su progetti forti, come il patto per Napoli, dove con Letta e Speranza abbiamo convenuto su Manfredi. Quel progetto andrà avanti, adesso mi sono cimentato lavorando con lealtà per creare un campo largo in Calabria, comunque ci sarò, anche da semplice cittadino, cercherò di andare nei territori e parlare alle persone chiamate alle urne». Un messaggio tranquillizzante per la coalizione. Se anche lo scontro dovesse degenerare, Conte è disposto a spendersi. E con lui, probabilmente, anche quella parte dei Cinquestelle disposta a seguirlo.

La conferenza stampa di Conte