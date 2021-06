Liste elettorali, Occhiuto: «Tolleranza zero per chi è legato a reati di ‘ndrangheta»

«La Calabria è una Regione bellissima, ma ha anche dei problemi che alcune volte rappresentano uno spot terribile per questo territorio. La ‘ndrangheta va combattuta con ogni forza. E tutto questo deve iniziare già con la composizione delle liste». Lo ha detto Roberto Occhiuto, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati e candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, intervenendo a “Studio24 Anteprima”, su RaiNews24.

«Dal centrodestra ci sarà tolleranza zero nei confronti di coloro che hanno problemi legati a reati di ‘ndrangheta o a reati contro la pubblica amministrazione. Bisogna dare un segnale. Io sono un garantista, ma capisco che in questo momento è importante alzare l’asticella dell’attenzione, perché il primo impegno sarà quello di recuperare la reputazione di questa Regione».