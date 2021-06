Salta (anche) l’energia elettrica all’ospedale di Rossano

CORIGLIANO ROSSANO Questo non era davvero mai accaduto. L’ospedale “Giannettasio” di Corigliano Rossano è senza energia elettrica per un guasto ad una cabina e la squadra di soccorso è attesa in arrivo da Cosenza. Al danno, però, si è aggiunta la beffa anche perché i gruppi elettrogeni di supporto, previsti in questi casi, non bastano a coprire le esigenze dell’ospedale come la radiologia, ad esempio, o gli ascensori. E così dalle 16 il presidio ospedaliero rossanese è senza energia elettrica a causa di un guasto non di pertinenza Enel. E mentre i tecnici proveranno a risolvere i problemi, tutte le urgenze sono state momentaneamente dirottate all’ospedale di Corigliano, l’altro presidio dello spoke.

Una corsia del “Giannettasio” al buio

Qualcuno è stato tratto in salvo dagli ascensori e non vi è alcuna situazione di pericolo per i pazienti, compresa la Dialisi, anche perché in queste ore non erano previsti interventi chirurgici. Con le temperature esterne che si aggirano sui 35°, l’unico vero grande problema sembra, dunque, essere il caldo all’interno del nosocomio, giacché anche l’impianto di areazione climatizzato è bloccato.

Al momento non sembra stimabile il tempo necessario a ripristinare il guasto, e quindi, l’energia elettrica. (l.latella@corrierecal.it)