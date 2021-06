Cessaniti, cade in una scarpata e muore

CESSANITI È stato ritrovato cadavere l’uomo scomparso oggi a Cesssaniti. A ritrovare il corpo del disperso gli uomini del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. Il malcapitato è stato rinvenuto in fondo ad una scarpata in località Cava della cittadina del Vibonese.

I vigili, assieme ai carabinieri che per primi sono intervenuti sul posto, stavano partecipando alle ricerche della persona scomparsa. In particolare ad operare in zona il personale esperto in Tecniche Saf (Speleo alpino fluviali) ed esperto Tas (Topografia Applicata al Soccorso) con apposti automezzi tra cui l’ UCL (Unità Comando Locale).

Alle ore 18:20 circa il triste epilogo della vicenda. I vigili infine hanno operato per recuperare il corpo del malcapitato.