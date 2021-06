Conte replica a Grillo: «Questa svolta autarchica mortifica un’intera comunità»

ROMA Andiamo avanti? «Mai indietro». Così Giuseppe Conte in un video su Corriere.it intercettato davanti alla sua casa a Roma. A chi gli chiede se ci sia rimasto male per il durissimo post di Beppe Grillo, Conte risponde: «Non tanto per me. Questa svolta autarchica credo sia una mortificazione per una intera comunità che io ho conosciuto bene e apprezzato di ragazze e ragazzi, persone adulte che hanno creduto in certi ideali. È una grande mortificazione per tutti loro». Le tensioni intorno alla difficile intesa, dopo l’uscita di Grillo che accusava Conte di non avere visione politica, rischiano di incrinare per osmosi anche gli equilibri raggiunti in Calabria sul fronte elettorale (qui la notizia).