Calabria in Azione: «La rinuncia della Ventura è una buona notizia»

CATANZARO «Indipendentemente dalla motivazione alla base della scelta di Maria Antonietta Ventura, riteniamo che la scelta di rinunciare alla candidatura sia una buona notizia». È quanto si afferma in una nota del coordinamento regionale di Calabria in Azione. «La fragile alleanza tra Pd e Movimento 5 stelle – è detto nella nota – quest’ultimo alle prese con la scissione interna, aveva portato malumori ed un fuggi fuggi generale, sintomo che questa candidatura calata dall’alto non piaceva a nessuno, neanche ai dirigenti locali del partito. Di fronte a coalizioni che fanno “ammuina” con i sovranisti e i populisti, le forze sane moderate devono fare quadrato. Nella necessità di trovare un punto di raccordo tutti devono fare uno sforzo in più: passi indietro, avanti, di lato, non importa quali».

«Azione – conclude la nota – è pronta, dunque, già da domani a fare tutto quanto sarà necessario per togliere la Regione al centrodestra. Mettiamoci al lavoro per definire la coalizione, costruire una discussione programmatica e allo stesso tempo decidere il nome di chi correrà da candidato».