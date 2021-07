Montalto Uffugo, «dopo l’azzeramento della Giunta nulla è più dato sapere»

MONTALTO UFFUGO Il coordinamento politico della lista “Linea Comune per Montalto Uffugo” interviene sulla questione dell’azzeramento di giunta del comune di Montalto Uffugo e sulle consultazioni che il sindaco sta tenendo in questi giorni. «Sono trascorsi ben dieci giorni da quando il sindaco di Montalto Uffugo, Pietro Caracciolo, ha formalizzato la crisi di maggioranza, ratificando l’azzeramento della giunta comunale» – si legge in una nota. «Da quel giorno – continua – nulla è dato sapere, se non – come riferito dalla stampa – che lo stesso sindaco ha iniziato un giro di consultazioni. Apprendiamo infatti di un primo incontro che Caracciolo ha tenuto con un rappresentante della lista Democrazia Civica. Prendiamo atto che Luigi Ripoli – uno dei candidati alle ultime elezioni di questa lista, la quale non avendo raggiunto il quorum alle ultime consultazioni elettorali non ha eletto rappresentanti in Consiglio Comunale – ritiene necessario un cambio di passo dell’amministrazione guidata da Caracciolo, come, già da mesi, consiglieri di maggioranza e assessori avevano formalizzato al sindaco in un documento.

Visto il metodo adottato dal sindaco che incontra non solo i capigruppo ma anche i rappresentanti di liste, immaginiamo che voglia continuare le consultazioni incontrando i rappresentanti delle altre liste della coalizione. Dunque, noi referenti della lista “Linea Comune per Montalto Uffugo”, che ha partecipato alle amministrative del 2019 attestandosi quale 2° lista assoluta in termini di voti ricevuti (1097), eleggendo due consiglieri comunali, tra cui Emilio D’Acri con 587 preferenze, attendiamo ancora di essere convocati dal sindaco insieme all’altro consigliere eletto Silvio Ranieri, per discutere della situazione di stallo che lo stesso sindaco ha provocato.

Riteniamo e ribadiamo quindi che debba essere ascoltata la voce di tutta la lista che ha contribuito al raggiungimento del quorum ed alla elezione dei due consiglieri D’Acri e Ranieri. Ricordiamo che l’accordo politico prevedeva la surroga del consigliere D’Acri, entrato subito in giunta, permettendo l’ingresso in consiglio comunale di un altro consigliere della stessa lista, così come è stato con l’ingresso in consiglio di Livia Puntillo».

«Tuttavia, non si possono sottacere tutti gli altri candidati della lista che con passione, impegno e sacrificio hanno consentito l’elezione dei consiglieri e del sindaco. Dunque, rimaniamo fiduciosi” – conclude il coordinamento politico di “Linea Comune per Montalto Uffugo”».