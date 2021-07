Reggio, precipita da un burrone: tratto in salvo dai Vigili del fuoco

REGGIO CALABRIA È precipitato in un burrone dopo una caduta di diversi metri ma è stato individuato e tratto in salvo. Disavventura a lieto fine per un uomo nella zona di Croce Valanidi a Reggio Calabria.

Il protagonista della vicenda ha riportato diverse contusioni in varie parti del corpo ma non è in pericolo di vita. Il recupero della persona, una volta scattato l’allarme, si è inizialmente rivelato difficoltoso ed è stato eseguito dai vigili del fuoco del Servizio Speleo alpino fluviale (Saf). Sul luogo dell’incidente, in precedenza, era intervenuto anche un elicottero del Corpo che, però, a causa del forte vento non è riuscito a operare. Per questo motivo i soccorritori hanno preferito recuperare l’uomo con le squadra di terra. Il salvataggio del malcapitato si è concluso nel primo pomeriggio. L’uomo è stato portato in ospedale per gli accertamenti del caso.