Bimbo di 11 anni muore a una settimana dall’incidente a Chiaravalle

CHIARAVALLE È morto a circa una settimana dall’incidente in cui era stato coinvolto. Antonio, il bambino di 11 anni rimasto gravemente ferito nello scontro del 26 giugno scorso sulla Trasversale delle Serre all’altezza di Chiaravalle, è deceduto all’ospedale “Pugliese” di Catanzaro. Nel nosocomio era stato trasportato in elisoccorso dopo l’impatto frontale tra due auto su cui erano a bordo sei persone.

La notizia è stata confermata dal sindaco di Chiaravalle Domenico Donato, che ha manifestato l’intenzione di proclamare il lutto cittadino per il giorno in cui saranno celebrati i funerali del piccolo.