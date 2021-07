Disabili, a Catanzaro un bus speciale con destinazione mare

CATANZARO Dal martedì 6 luglio uno speciale bus, con a bordo ragazzi diversamente abili, partirà dal centro di Catanzaro con destinazione mare. La richiesta, accolta dall’azienda della mobilità cittadina – riporta un comunicato – è partita dall’Aipd (Associazione Italiana Persone Down – sezione di Catanzaro) presieduta da Girolama Mustari. «Abbiamo fatto questa proposta – afferma la coordinatrice Marina Dominijanni – che è stata subito accolta con entusiasmo dal management dell’Amc Spa che gestisce il trasporto pubblico cittadino. Usufruiranno del servizio circa 10 ragazzi tra i 10 e 17 anni di età con diverse disabilità. Durante il tragitto saranno accompagnati da alcuni volontari dell’associazione. La tappa sarà il lido il Capitano, nel quartiere marinaro, precisamente nella zona di Giovino, dove questi giovani parteciperanno ad un centro estivo sino al 30 luglio».

Nella nota si precisa che «è stato studiato un itinerario per agevolare le famiglie, prevedendo le fermate vicino ai loro domicili. Si partirà alle ore 8.40 e si rientrerà alle 16.30».

«Non possiamo che ringraziare l’Amc – aggiunge Dominijanni – che ha messo a disposizione il servizio anche gratuitamente, per la sensibilità manifestata. Un grande aiuto per i genitori di questi giovani speciali ma, soprattutto, un’occasione di crescita, di rendersi autonomi, per questi ragazzi, in una realtà quotidiana che, spesso, li priva di tante cose e li rende sempre dipendenti da qualcuno. Ora, finalmente, potranno dire o far capire “ciao mamma e papà, vado al mare con gli amici”».

