I calciatori della Juve rispondono alla mamma di Daniel -VIDEO

COSENZA Arrivano le prime risposte dei giocatori della Juventus all’appello lanciato sui social da Rosa Martino di Celico, madre di Daniel, 16enne attualmente in coma all’ospedale Annunziata di Cosenza in seguito ad un incidente. La donna, in un momento di profonda sofferenza, ha pensato di aiutare suo figlio chiedendo agli idoli di Daniel di contribuire con un messaggio, nella speranza che il ragazzo possa sentirli e trovare la forza di svegliarsi. Rosa si è rivolta a Cristian Ronaldo, giocatore della squadra del cuore di Daniel «so che è quasi irraggiungibile, ma Daniel è tifosissimo e vorrei realizzare questo sogno, sono disperata». L’appello non è caduto nel vuoto, ma è stato accolto e diffuso dalla community social cosentina ed è arrivato fino a Torino. In poco tempo alcuni calciatori della Juve, tra cui l’allenatore Massimiliano Allegri e Carlo Pinsoglio, hanno inviato il loro messaggio di vicinanza e sostegno per Daniel.

I video:

L’appello lanciato sui social:

«Sono la mamma disperata del ragazzo di 16 anni che è stato investito mercoledì 30 giugno a Spezzano della Sila, mi rivolgo a voi per una richiesta d’aiuto! Mio figlio versa in gravissime condizioni per un trauma cranico severo nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, i medici non si pronunciano più di tanto… noi genitori le stiamo provando tutte, gli parliamo e speriamo in un miracolo, non possiamo fare altro. Molte persone ci hanno detto che i pazienti in coma ci ascoltano, sentono le voci, allora io ho pensato che un messaggio di un giocatore della Juve che lo incita a combattere, forse e dico forse potrebbe essere uno stimolo in più. Lui adora alla follia Ronaldo, però mi rendo conto che è quasi irraggiungibile! Non lo so, visto che la vostra pagina è molto seguita, magari qualcuno potrebbe aiutarci. Ci serve un miracolo.

Un messaggio positivo per Daniel

Con stima

Rosa Martino»