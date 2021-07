«Il Comma 22 del centrosinistra calabrese»

La vicenda del candidato fantasma del centrosinistra calabrese rientra nel paradosso del “Comma 22”. Di cosa si tratta? Del romanzo di Joseph Heller del 1961, “Tranello 22”, tradotto appunto “Comma 22”. Il paradosso riguarda un’apparente possibilità di scelta in una regola o in una procedura, dove, in realtà, per motivi logici nascosti o poco evidenti, non è possibile alcuna scelta ma vi è solo un’unica possibilità. Nella lingua inglese viene citato, di solito, con il significato di circolo vizioso.

Il sillogismo è stato di recente utilizzato da Antonio Polito, eccellente columnist, per dimostrare gli accadimenti irrisolvibili del Movimento 5 Stelle. In un passaggio Polito ha scritto: «Solo l’enigmistica pentastellata può spiegare come sia possibile che il periodo di Reggenza Crimi (che detta così sembra quella del Principe Giorgio in Inghilterra), cioè un regime che avrebbe dovuto essere di eccezione, stia quasi per eguagliare la durata della fase in cui il Movimento ha avuto un Capo politico, visto che Di Maio si è dimesso ormai un anno e sette mesi fa, prima del Covid».

Traslando i massimi sistemi sulle miserie calabresi, il “Comma 22” ne impedisce la soluzione. A questo punto il Pd locale deve decidersi se calarsi le braghe a qualche arancione in trasferta oppure se accettare di utilizzare qualche vecchio arnese preso dal ripostiglio. Eppure i dem hanno l’occasione della catarsi. Bere sino in fondo il calice amaro della sconfitta e preparare la rivincita attrezzando una nuova generazione.