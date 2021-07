San Giovanni in Fiore, Palazzo Romei diventa anche «la casa delle associazioni»

SAN GIOVANNI IN FIORE «Oltre agli uffici delle Politiche sociali, Palazzo Romei ospita adesso la Cittadella del Volontariato. Perciò l’immobile, situato in piazza Abate Gioacchino, diventa anche la casa delle associazioni cittadine che lavorano per aiutare i più deboli, i più svantaggiati, i più bisognosi di ascolto e di tutele». Lo afferma, in una nota, la sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, che sottolinea: «Iniziamo a rivitalizzare il centro storico, investendo sull’ascolto e sul sostegno concreto delle donne, dei minori, degli anziani, delle famiglie e dei giovani. Gli spazi potranno essere utilizzati gratuitamente dalle associazioni e dagli enti del terzo settore, per svolgere riunioni e iniziative previa prenotazione al numero telefonico 0984.464674, oppure tramite l’indirizzo di posta elettronica sportello.centrale@csvcosenza.it. Peraltro, negli stessi spazi il CSV di Cosenza organizzerà anche seminari, incontri e attività di animazione territoriale». «A Palazzo Romei – rimarca la sindaca Succurro – ha anche sede il primo Centro antiviolenza di San Giovanni in Fiore, che il Comune ha istituito in stretta collaborazione con la Fondazione Roberta Lanzino, nello specifico per occuparsi dei disagi, delle difficoltà e dei problemi che riguardano tante donne e numerosi minori della comunità locale». «Puntiamo sulla collaborazione tra istituzioni e società civile, con l’obiettivo di superare le diseguaglianze che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. A breve, peraltro, partiranno – conclude Succurro – i Gruppi estivi, dedicati all’aggregazione e alla socializzazione dei bambini dai 3 ai 10 anni, mentre a beneficio dei più piccoli è già attivo, per l’intera stagione in corso, il progetto Estate al Nido, con il quale ci prendiamo carico di 20 bimbi, grazie ad un’équipe di educatori provenienti da San Giovanni in Fiore».