De Magistris: «Garantire certezze alla marineria di Crotone»

CROTONE «Sono stato al presidio permanente dei pescatori della marineria di Crotone in lotta, con grande dignità ed in modo pacifico, contro le ingiustizie di cui sono vittime da troppo tempo. Ho portato la mia solidarietà ed il nostro impegno per risolvere una questione annosa che sta producendo a centinaia di persone danni economici incalcolabili. Le gravissime limitazioni alla pesca subite per pozzi e piattaforme collocati in mare nel passato devono trovare immediato risarcimento economico per i danni sinora subiti ed impegni precisi perché nel futuro chi ha subito profonde restrizioni al proprio lavoro non si trovi costretto a rinunciare ai propri diritti. La pesca è lavoro e, quindi, un diritto che non può essere sacrificato per incapacità politiche o sudditanze ad interessi economici e finanziari. Noi ci impegniamo, poi, sin da ora, quando saremo al governo della Regione, per risolvere positivamente il pregresso da un punto di vista economico e, soprattutto, per il futuro di garantire stabilità e certezze ad un comparto storico e necessario per la comunità di Crotone e provincia». Lo afferma il candidato presidente alla Regione Calabria, Luigi de Magistris.