CATANZARO Quattro giovani donne sono rimaste ferite, nella tarda serata di martedì, in un incidente stradale nei pressi di una rotatoria, in località Giovino, a Catanzaro Lido. Le ragazze viaggiavano a bordo di una Opel Cabrio che, per cause in corso di accertamento, si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e gli opeatori sanitari del servizio di emergenza 118. Le donne sono state soccorse e trasportate all’ospedale Pugliese di Catanzaro.