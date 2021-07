CATANZARO È stata prolungata sino al 14 luglio la possibilità di vaccinarsi senza prenotazione. Lo rende noto la Protezione civile, che spiega: «Sarà ancora possibile accedere in modalità “open” a tutti i punti vaccinali presenti sul territorio calabrese, per tutte le categorie aventi diritto, a partire dai 12 anni di età, residenti e non, per ricevere la prima dose di vaccino». Nella nota, la Protezione civile ringrazia «le Aziende sanitarie per la grande collaborazione dimostrata in questo periodo di campagna vaccinale».