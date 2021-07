Reggio, scoppia un incendio nella notte: 4 mezzi bruciati e nube di fumo nelle case

REGGIO CALABRIA In piena notte nella zona sud della città metropolitana un furgone di colore bianco ha preso fuoco e le fiamme si sono propagate velocemente su altri tre mezzi parcheggiati nelle vicinanze. Un’incendio che poteva trasformarsi in tragedia e che è stato fermato grazie all’allarme lanciato da un abitante del palazzo vicino a dove si è originato il rogo. Ad allarmare i residenti di via Pio XI è stata la densa nube di fumo che è stata avvertita fino al quarto piano. Al momento non si conoscono le cause dell’incendio, ma si indaga su una probabile origine dolosa. Sul posto a domare le fiamme sono giunti i vigili del fuoco del comando provinciale di Reggio Calabria.