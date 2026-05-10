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Maxi controlli della Polizia tra Crotone e Isola Capo Rizzuto

Nel mirino soprattutto droga e gioco illegale

Pubblicato il: 10/05/2026 – 10:20
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Maxi controlli della Polizia tra Crotone e Isola Capo Rizzuto

CROTONE Maxi controlli della Polizia tra Crotone e Isola Capo Rizzuto: identificate 504 persone e controllati 224 veicoli. Tre le denunce e 29 verifiche su soggetti ai domiciliari o sorvegliati speciali. Nel mirino soprattutto droga e gioco illegale. In una sala giochi abusiva sequestrati 11 apparecchi, oltre 6mila euro in contanti e attrezzature irregolari: denunciati il proprietario e il gestore per gioco d’azzardo aggravato, frode informatica e peculato. Elevate sanzioni amministrative per circa 85mila euro. Durante i controlli, la Polizia ha inoltre denunciato un uomo per spaccio, sequestrando 1,66 grammi di cocaina.

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