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Giovane gambizzato a S. Onofrio, si consegna l’autore del ferimento. Una ragazza contesa alla base della sparatoria

Si tratta di un ventunenne di San Calogero, che da tempo lavora come imbianchino in Svizzera e da qualche giorno era rientrato in paese.

Pubblicato il: 10/05/2026 – 9:12
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Giovane gambizzato a S. Onofrio, si consegna l’autore del ferimento. Una ragazza contesa alla base della sparatoria

VIBO VALENTIA Si è consegnato ai carabinieri di Vibo l’autore della sparatoria a Sant’Onofrio nella quale è rimasto ferito un 21enne, colpito alle gambe con quattro colpi di pistola. Si tratta di un ventunenne di San Calogero, che da tempo lavora come imbianchino in Svizzera e da qualche giorno era rientrato in paese. Alla base della sparatoria ci sarebbe una ragazza contesa, quest’ultima figlia di un uomo ucciso anni fa in un agguato mafioso a Pizzo Calabro. Il giovane si è presentato dai carabinieri per costituirsi accompagnato dall’avvocato Giovanni Vecchio. La sua posizione è al vaglio degli inquirenti. (redazione@corrierecal.it)

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