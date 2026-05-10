Hantavirus, la nave Hondius entrata nel porto di Tenerife

l’emergenza

ROMA La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno, precisa Rtve. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. (Ansa)

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