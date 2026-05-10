Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 9:34
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

l’emergenza

Hantavirus, la nave Hondius entrata nel porto di Tenerife

Nelle prossime ore prevista la procedura speciale per lo sbarco dei passeggeri

Pubblicato il: 10/05/2026 – 7:40
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Hantavirus, la nave Hondius entrata nel porto di Tenerife

ROMA La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull’isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno, precisa Rtve. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
focolaio
hantavirus
tenerife
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x