Viola il divieto di avvicinamento: arrestato un uomo sorpreso a soli 120 metri dalla casa della madre

militari in azione

CROTONE I Carabinieri della Compagnia di Crotone hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, con l’applicazione del braccialetto elettronico. Tali misure erano scaturite a seguito di pregresse e reiterate condotte maltrattanti denunciate dalla vittima. Nelle scorse ore, l’allarme generato dal braccialetto elettronico presso la Centrale Operativa della medesima Compagnia Carabinieri, ha segnalato l’ingresso dell’uomo all’interno del perimetro di sicurezza stabilito dall’Autorità Giudiziaria. Conseguentemente, è stata immediatamente inviata sul posto una pattuglia dell’Arma dei Carabinieri, già impegnata in un servizio di controllo del territorio. I militari hanno rintracciato e bloccato il soggetto a circa 120 metri dall’abitazione della madre, in palese violazione delle prescrizioni impostegli dal Giudice. Il tempestivo intervento ha permesso di mettere in sicurezza la vittima e scongiurare condotte lesive per la parte offesa.

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