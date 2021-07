Conto alla rovescia per “Le Notti dello Statere”. Si arricchisce il parterre degli ospiti premiati

Conto alla rovescia per la rassegna “Le Notti dello Statere” che per la sua XVII edizione andrà in scena in un’unica serata-evento sabato 10 luglio alle 21,30 nell’incantevole cornice dei Laghi di Sibari.

La manifestazione che ha il patrocinio del Comune di Cassano allo Ionio, è organizzata in collaborazione con l’Associazione Laghi di Sibari e con le Terme Sibarite.

L’appuntamento si svolgerà nell’Area Spettacoli dei Laghi di Sibari con i saluti dell’attrice Miriam Candurro, madrina dell’evento.

Al parterre dei premiati, nelle ultime ore, si è aggiunto il nome di Giancarlo Commare, il Rocco della fortunata serie televisiva “Il paradiso delle signore” che va in onda nel DayTime di Raiuno (ha lavorato anche in “Skam Italia” e in “Maschile singolare”).

Come precedentemente annunciato, gli altri premi andranno a:

Matteo Paolillo, attore – Serie tv e film: “Mare fuori”, “Vivi e lascia vivere”, “Don Matteo 10”, “Famosa”. A teatro: “Uno sguardo dal ponte di Arthur Miller”, “La pazza di Chaillot di J. Giraudoux”, “Romeo e Giulietta di William Shakespeare”. Erasmo Genzini, attore – “Che Dio ci aiuti”, “L’isola di Pietro 2 e 3”, “Sotto copertura”, “Il clan dei camorristi”, “La squadra”, “Un posto al sole”. Serie internazionale “Leonardo”. Luca Lucini, regista – Videoclip di vari cantanti italiani, tra cui Edoardo Bennato, Ligabue, Giorgia, Laura Pausini e i Pooh. Cortometraggio Il sorriso di Diana, che fa parte del film Sei come sei. Nel 2004 Tre metri sopra il cielo. Ancora: L’uomo perfetto, Amore, bugie e calcetto, Solo un padre, Oggi sposi. Porta la sua firma anche il film “Nemiche per la pelle” (2016) con Margherita Buy e Claudia Gerini. Tra sorprese, divertimento riflessioni e interviste, il direttore artistico Luca Iacobini ha preparato una kermesse che sposa il progetto didattico per i più giovani e culmina con il tanto atteso intrattenimento estivo.

La serata sarà condotta da Salvatore Gisonna affiancato nelle interviste dalla giornalista Iole Perito.