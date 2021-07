Cosenza, aggredisce e accoltella un uomo: arrestato 50enne

COSENZA Ivan Trinni di 47 anni, nella tarda serata di ieri, è stato ferito al culmine di una lite consumatasi in via Popilia a Cosenza. Accusato dell’aggressione il 50enne G. V. già noto alle forze dell’ordine, che avrebbe accoltellato Trinni perché vittima delle sue continue richieste estorsive. Ivan Trinni costretto agli arresti domiciliari, dopo l’aggressione è stato condotto all’ospedale Annunziata di Cosenza dove si trova attualmente ricoverato in gravi condizioni. Diverse le lesioni causate dall’accoltellamento. L’aggressore è stato arresto dagli uomini della squadra mobile di Cosenza.