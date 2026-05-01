Porto Cesareo, un uomo disperso in mare mentre praticava kitesurf

ricerche in corso

Un uomo di circa 40 anni, originario di Erchie, nel Brindisino, è disperso da diverse ore nelle acque di Porto Cesareo, nel Leccese. L’allarme è stato dato da alcune persone presenti sulla riva, che lo avevano notato in difficoltà mentre praticava kitesurf, probabilmente a causa del vento forte. I soccorsi sono partiti subito: la guardia costiera della capitaneria di porto di Gallipoli è intervenuta con imbarcazioni e un elicottero, ma finora senza risultati. L’ultimo avvistamento risale al tratto di mare davanti al lido Tabù. Sulla spiaggia della zona chiamata Baia Grande sono stati ritrovati alcuni suoi effetti personali.