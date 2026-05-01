Spezzano Albanese, un uomo muore schiacciato dal suo trattore

La tragedia

È stato schiacciato dal proprio trattore un uomo questa mattina a Spezzano Albanese, nel giorno del Primo Maggio e poco prima di mezzogiorno, mentre stava lavorando in un terreno agricolo di sua proprietà. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo alcune indiscrezioni, l’uomo potrebbe aver perso il controllo del mezzo a causa di un malore improvviso e l’ipotesi più probabile è che il decesso sia riconducibile a un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e della Compagnia di San Marco Argentano, competente per territorio, che hanno informato la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Castrovillari. I militari stanno svolgendo le indagini per chiarire con precisione quanto accaduto. Allertato da alcuni cittadini, è giunto anche il velivolo del 118, che ha avuto difficoltà ad atterrare sul prato dello stadio “Vattimo” a causa del forte vento. I soccorsi, purtroppo, si sono rivelati inutili: l’uomo era già deceduto. Le verifiche proseguono per stabilire se il malore sia sopraggiunto prima del ribaltamento del trattore oppure in seguito allo stesso.