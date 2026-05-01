Vaticano, il Papa nomina nuovi vescovi in Usa e in Canada

Il bollettino

ROMA Una serie di avvicendamenti sono stati annunciati oggi con il bollettino diffuso dalla sala stampa vaticana in Usa e Canada. Il Papa ha accettato poi la rinuncia all’Ufficio di Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Washington (Usa) presentata da mons. Roy Edward Campbell e quella al governo pastorale della Diocesi di Wheeling-Charleston (Usa) presentata da mons. Mark E. Brennan. Il Santo Padre ha nominato Vescovo della Diocesi di Wheeling-Charleston mons Evelio Menjivar-Ayala, finora vescovo titolare di Aeto ed Ausiliare dell’Arcidiocesi Metropolitana di Washington. Il Papa ha nominato Vescovi Ausiliari dell’Arcidiocesi Metropolitana di Washington (Usa): Gary R. Studniewski, del clero della medesima Arcidiocesi, finora parroco del Shrine of the Blessed Sacrament, assegnandogli la sede titolare di Jamestown; Robert P. Boxie, del clero della medesima Arcidiocesi, finora Cappellano presso la Howard University, assegnandogli la Sede titolare di Cataquas. Leone XIV ha accettato la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Laredo (Usa) presentata da mons. James A. Tamayo e ha nominato vescovo della Diocesi John Gomez, del clero della Diocesi di Tyler, finora Vicario Generale della medesima sede. Il Papa ha accettato, inoltre, la rinuncia al governo pastorale della Diocesi di Timmins (Canada) presentata da mons. Serge Poitras e ha nominato vescovo Roch Martin, del clero della Diocesi di Sault-Sainte-Marie, finora Vicario Generale. Papa Leone XIV ha nominato anche Nunzio Apostolico in Ecuador monsignor Dagoberto Campos Salas, arcivescovo titolare di Forontoniana, finora Nunzio Apostolico in Panamá