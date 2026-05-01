Tragico incidente a Fuscaldo, donna muore travolta dalla sua auto

Il dramma

Una drammatica fatalità, consumatasi in pochi attimi, ha scosso la comunità di Fuscaldo. Una donna di 49 anni, Sandra Manes, ha perso la vita dopo essere stata investita dalla sua stessa vettura. L’episodio è avvenuto nei pressi del cimitero, lungo la strada che dalla Marina conduce alla zona del Laghicello. Secondo quanto ricostruito, la donna sarebbe rimasta schiacciata dall’auto, venendo sbalzata con violenza contro un cancello. Un’azione quotidiana, probabilmente compiuta tante volte, che però, a causa di una distrazione, si è trasformata in tragedia. Sandra Manes si era recata sul posto per assistere una parente. Stando alle prime informazioni, il veicolo sarebbe stato lasciato senza il freno a mano correttamente inserito e si sarebbe mosso all’improvviso, travolgendo la proprietaria mentre era impegnata ad aprire il cancello. L’incidente si è verificato in pochi istanti, senza darle la possibilità di mettersi in salvo.