Misiti (M5S): «Nessun incontro segreto con Boccia per una candidatura»

CATANZARO «Conosco Francesco Boccia da molti anni e non ho bisogno di incontrarmi segretamente con lui per parlare. Stiamo lavorando insieme al fine di unire le nostre forze politiche e di individuare la candidatura migliore da proporre agli elettori calabresi». Lo dice all’Agi il deputato del M5S, Massimo Misiti, in riferimento a ricostruzioni giornalistiche che riferiscono di contatti riservati con il responsabile degli Enti Locali del Pd in funzione di una sua candidatura alla presidenza della Regione Calabria. «Si tratta – aggiunge Misiti – di ricostruzioni prive di qualunque fondamento».