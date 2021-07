Referendum sull’eutanasia legale, «a Reggio un solo tavolo»

Il prossimo fine settimana in tutta Italia sarà possibile firmare per il referendum abrogativo che punta a inserire nel nostro ordinamento giuridico l’eutanasia legale. L’Associazione Luca Coscioni, promotore della campagna referendaria, ha lanciato per il fine settimana prossimo i “referendum days”. «Lo scopo – si legge in una nota – è attivare più tavoli possibile sul territorio nazionale per consentire a tutte e tutti di poter firmare per una legge che il Parlamento tarda ad approvare da troppo tempo. In Calabria, dove è attivo un nutrito e vivo gruppo di volontari e autenticatori, sarà possibile firmare nei luoghi indicati in calce all’articolo (l’elenco è in continuo aggiornamento e si trova qui)».

«Ci è purtroppo dispiaciuto – continua la nota – dover contare per la Città di Reggio di Calabria su un solo tavolo per la mobilitazione dei “referendum days” e di soli 3 tavoli per tutto luglio: nonostante sia stata richiesta l’autorizzazione al Comune nei tempi previsti (18 giugno) le risposte al momento non sono state soddisfacenti. Contiamo sul fatto che l’amministrazione Comunale e gli uffici addetti possano correggere il tiro e concedere almeno tre giorni a settimana (weekend) uno spazio pubblico funzionale all’attività politica per la raccolta delle firme a Reggio Calabria fino al 30 Settembre, data fine della campagna».

9 LUGLIO

Vibo Valentia – 10.30/12.30 – Corso Vittorio Emmanuele III (Incrocio Piazza Luigi Razza)

Lamezia Terme (CZ) – 20.30/fine evento – Teatro Costabile

Lamezia Terme (CZ) – 18.30/fine evento – Piazzetta San Domenico

Castrovillari (CS) – 18.30/21.00 – Corso Garibaldi (Fronte Palazzo Città)

Cosenza – 19.00/22.00 – Piazza Kennedy

Tropea (VV) – 21.30/24.00 – Piazza Ercole

Acquappesa (CS) – 21.00/23.00 – Lungomare/Altezza ex Bar Maritato

10 LUGLIO

Lamezia Terme (CZ) – 18.00/fine evento – Piazzetta San Domenico

Lamezia Terme (CZ) – 20.30/fine evento – Teatro Costabile

Cosenza – 19.00/22.00 – Via Tagliamento/Piazza XI Settembre

Tropea (VV) – 21.30/24.00 – Piazza Ercole

Cirò Marina (KR) – 21.00/24.00 – Lungomare Stefano Pugliese

Catanzaro – 18.30/20.30 – Lungomare Stefano Pugliese (Tavolo Itinerante)

11 LUGLIO

Lamezia Terme (CZ) – 18.00/21.00 – Piazzetta San Domenico

Cosenza – 18.00/20.00 – Via Tagliamento/Piazza XI Settembre

Reggio Calabria – 17.00/20.00 – Piazza Camagna

Siderno (RC) – 18.00/20.30 – Lungomare delle Palme (fronte parco giochi)