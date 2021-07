Vono (IV): «Sostenere lo sport in Calabria e i suoi valori solidali»

REGGIO CALABRIA «Lo sport in Calabria ha bisogno di essere incentivato e sostenuto a tutti i livelli, perché porta in alto il nome della nostra bellissima regione e offre la possibilità di praticare i valori della solidarietà». Con queste parole la senatrice di Italia Viva, Silvia Vono, è intervenuta nel corso della cerimonia di consegna delle benemerenze sportive, promossa dai comitati regionali di Coni e Cip Calabria, tenutasi nella cornice dell’Arena dello Stretto sul lungomare di Reggio Calabria. «È motivo di grande orgoglio – ha continuato – poter tornare a celebrare e premiare le tante eccellenze tra atleti, dirigenti, società e tecnici attivi su tutto il territorio regionale. Ringrazio il presidente del Coni Calabria, Maurizio Condipodero, per aver fortemente voluto organizzare un evento così importante, interrotto lo scorso anno dall’emergenza Covid. È necessario sostenere il mondo dello sport, anche a livello amatoriale, con tutti i suoi risvolti sociali ed educativi attraverso cui si è possibile riconoscere nelle difficoltà delle specialità. È proprio su queste ultime che dobbiamo puntare perché lo sport unisce e coinvolge». «È l’impegno che bisogna chiedere al Governo nazionale e che ho sottoposto anche al sottosegretario Valentina Vezzali: non solo risorse economiche, ma un’attenzione ed una presenza costante sui territori», ha concluso la senatrice Vono.