Tirocinanti, l’Usb convoca per lunedì prossimo un’assemblea regionale

RENDE L’Usb-Coordinamento Tirocinanti Calabria promuove per lunedì 12 luglio alle ore 10 presso il Cinema Garden di Rende una assemblea pubblica regionale alla quale sono invitati a partecipare i deputati e i senatori calabresi, i sindaci, i presidenti delle cinque province, gli assessori e i consiglieri regionali e i dirigenti della pubblica amministrazione. “Da mesi – evidenzia in una nota l’Usb Coordinamento Tirocinanti – è in atto una mobilitazione permanente dei 6500 tirocinanti calabresi impiegati nei comuni e nelle sedi locali dei ministeri. L’obiettivo come ribadiamo in ogni occasione è la contrattualizzazione del personale tirocinante che da anni vive sulla propria pelle il dramma della precarietà e dell’assenza di tutele e futuro lavorativo, nonostante siano impiegati presso enti pubblici. Dal dibattito parlamentare in corso emerge profondo ottimismo rispetto alla contrattualizzazione, di 18 mesi più 18 mesi, dei tirocinanti impiegati nei ministeri (Mic, Miur e Giustizia). Se dovesse concretizzarsi sarà sicuramente un traguardo raggiunto, frutto della determinazione dei tirocinanti che si sono uniti con determinazione e generosità all’azione sindacale della Usb ma non potrà considerarsi il nostro punto di arrivo. Su questo fronte – sostiene il sindacato – bisognerà vigilare con attenzione e mantenere alto il livello di pressione. Allo stesso tempo esprimiamo delusione per la situazione che riguarda i tirocinanti in servizio presso enti locali, che rappresentano la maggioranza (circa 4.500). Uomini e donne che attraverso il loro lavoro consentono agli enti locali di mandare avanti l’azione amministrativa. Per loro, stando a ciò che è emerso ieri dai lavori parlamentari, all’orizzonte c’è una ulteriore proroga, seppur con indennità economica aumentata, e nessuna forma di contrattualizzazione”, Usb Coordinamento Tirocinanti ritiene “necessario e di fondamentale importanza un momento di confronto con chi ad ogni livello rappresenta i calabresi nelle istituzioni. Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità e mettere in campo ogni tipo di azione al fine di arrivare al risultato, ovvero la contrattualizzazione di tutti i 6.500 tirocinanti, nessuno escluso. In questo senso è fondamentale far fronte comune, nessuno può sottrarsi”.