Il Tar riammette alle elezioni la lista “Avanti Albidona” del candidato Leonardo Aurelio

CATANZARO Il Tar di Catanzaro, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Claudio Roseto, ha annullato il verbale di ricusazione della Commissione Elettorale Circondariale di Castrovillari e ha riammesso la lista Avanti Albidona, con candidato alla carica di sindaco Leonardo Aurelio, alle elezioni amministrative per l’elezione diretta del sindaco e del consiglio Comunale del Comune. Nel giudizio erano intervenuti anche i rappresentanti della lista “Uniti per Albidona”, con candidato a Sindaco Giuseppe Lizzano, difesi dall’avvocato Giovanni Spataro per sostenere il rigetto del ricorso. La ricusazione era stata disposta per la mancanza di timbri di congiunzione tra i fogli del modulo di presentazione della lista.