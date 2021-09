Documento operativo sui trasporti, via libera della Prefettura di Cosenza

COSENZA La Prefettura di Cosenza, al termine di una serie di riunioni del Tavolo di Coordinamento Scuola-Trasporti, presieduti dal prefetto, Vittoria Ciaramella, ha approvato il nuovo Documento Operativo per il raccordo degli orari delle attività didattiche e del Trasporto pubblico locale in vista della riapertura del nuovo anno scolastico. Lo riferisce un comunicato.

«Ai vari incontri, in videoconferenza – è detto nel comunicato – hanno partecipato i delegati dell’Amministrazione provinciale di Cosenza e del Comune capoluogo, il dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale, il Dirigente del Dipartimento Infrastrutture, lavori e mobilità della Regione, il delegato del Dipartimento regionale Prevenzione della Salute, nonché i rappresentanti delle Società Consortili di Trasporto Pubblico Locale, operanti sul territorio provinciale. Il Documento operativo, prendendo atto dei dati sulla popolazione scolastica pendolare, trasmessi dall’Ufficio scolastico provinciale, nonché dello schema elaborato dall’Amministrazione regionale attinente alle corse aggiuntive necessarie a garantire il trasporto di tutti gli studenti pendolari e tenendo anche conto delle disposizioni nazionali emanate in materia, che prevedono la piena fruizione al 100% della scuola da parte degli studenti e il limite massimo di capienza dei bus che si attesta all’80%, ha istituito due fasce di ingresso, una alle 8,00 ed una alle 9,30, e due fasce di uscita, pure con una distanza temporale di 1 ora e trenta».

«Si è, inoltre, stabilito congiuntamente – riporta ancora il testo – di operare un costante monitoraggio nelle prime due settimane dall’inizio delle attività didattiche finalizzato alla verifica dell’attuazione delle misure adottate con il nuovo Piano e di ogni eventuale variazione degli scenari di riferimento anche al fine di apportare, ove necessiti, una rimodulazione del Documento adottato. Nello stesso documento, infine, è stato disposto di prestare la massima attenzione al rispetto delle misure anti covid. In particolare, a bordo dei mezzi, il rispetto sarà garantito dai conducenti, mentre, nelle piazzole di fermata dei bus, soprattutto nei centri urbani più grandi, sono stati interessati i sindaci perché sensibilizzino la polizia municipale, in raccordo con le forze di polizia».