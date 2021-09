Aieta non ci sta: «Basta opera di demolizione contro i dem. Il partito prenda posizione»

COSENZA «Dicono di voler distruggere il Pd e sono alleati del Pd; dicono di voler distruggere alcuni dirigenti del Pd e si alleano con quei dirigenti del Pd; apostrofano il commissario regionale del Pd e poi si alleano col commissario regionale del Pd; per il consiglio regionale ci si accorda con il Pd e a Cosenza il Pd diventa il partito della casta. Detto questo, e premesso che ogni posizione è legittima, mi chiedo: ma il Pd dov’è? Perché ci si nasconde e non si assume una posizione chiara? Non si può sempre aspettare che le posizioni le assuma solo ed esclusivamente il commissario regionale del Pd». A dirlo è il consigliere regionale Giuseppe Aieta, che commenta il quadro delle alleanze interne al centrosinistra. La nota affidata alle pagine social del candidato parrebbe riferita alle recenti esternazioni di Carlo Tansi rivolte ad alcuni esponenti del partito e censurate dal commissario regionale Stefano Graziano.

«No, – aggiunge – un partito all’interno del quale non si è l’un contro l’altro armato, non può rimanere in silenzio. Significherebbe confermare che questo è un partito in cui si bada solo ai destini personali. Mi sono candidato nel Pd, con tutto il travaglio interiore che questo ha comportato, per azzerare questa mentalità e riunire tutta la comunità democratica, non solo gli amici dei singoli. Perché quando i partiti sono formati solo da truppe accade quel che sta accadendo in questi giorni e in queste ore: un imbarazzante silenzio assordante nonostante la quotidiana opera di demolizione contro il Pd e la sua comunità».