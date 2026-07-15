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Aeroporti, via libera ai Contratti di Programma: investimenti e sviluppo per gli scali calabresi

L’Enac si prepara ad approvare gli accordi che guideranno per quattro anni la crescita delle infrastrutture, dei servizi e della capacità operativa

Pubblicato il: 15/07/2026 – 12:21
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Aeroporti, via libera ai Contratti di Programma: investimenti e sviluppo per gli scali calabresi
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CATANZARO «I contratti di programma, relativi agli aeroporti calabresi, saranno approvati nel prossimo consiglio di amministrazione dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile». Lo ha dichiarato il presidente Di Palma, affermando che tutta la documentazione è stata approvata dai competenti uffici. «E’ stato sancito un passaggio strategico per il futuro del sistema aeroportuale calabrese, rappresentando l’ultimo significativo traguardo raggiunto dall’amministratore unico della società aeroportuale calabrese (Sacal), Marco Franchini, al termine di un percorso fortemente voluto e portato avanti con determinazione nel corso del suo mandato». La sottoscrizione degli accordi con l’Enac chiude un iter complesso e articolato e definisce il quadro di riferimento per lo sviluppo degli scali gestiti dalla Sacal nei prossimi quattro anni, ponendo le basi per una nuova fase di crescita fondata su investimenti, innovazione, qualità dei servizi e sostenibilità. I Contratti di Programma individuano per i prossimi quattro anni le linee strategiche per la realizzazione delle infrastrutture previste, il miglioramento continuo dell’esperienza dei passeggeri e il consolidamento di elevati standard di sicurezza, efficienza operativa e qualità dei servizi aeroportuali. «Il raggiungimento di questo risultato rappresenta un momento di particolare rilevanza per la Sacal e per l’intero sistema aeroportuale calabrese – dichiara l’Amministratore Unico Marco Franchini – perché consente di dare concretezza alla visione strategica che ha accompagnato il percorso intrapreso negli ultimi quattro anni: dotare gli aeroporti regionali di strumenti adeguati per affrontare le sfide future, sostenere la crescita del traffico aereo e rafforzare il ruolo degli scali come infrastrutture fondamentali per lo sviluppo economico e turistico della Calabria».

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