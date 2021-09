Caruso: «L’Alta velocità non sia solo una linea ferroviaria ma un nuovo asse di sviluppo»

COSENZA «Il sogno avveniristico di Giacomo Mancini dell’area di Vaglio Lise prende forma nel programma Cosenza2050: vogliamo che la nuova tratta dell’alta velocità non sia solo una linea ferroviaria ma un nuovo asse di sviluppo attraverso cui realizzare la nuova grande area metropolitana. Un collegamento che parte dalla nuova stazione di Settimo-Montalto, già finanziata dal Pnrr, e attraverso Cosenza e il fiume Savuto, lungo l’asse autostradale, arriva alla città di Lamezia Terme». Lo afferma il candidato a sindaco di Cosenza, Franz Caruso, nell’annunciare la prima tappa del “Tour dei quartieri dalle periferie a Cosenza2050”, prevista per domani all 11.00 a Vaglio Lise.

«La stessa ristrutturazione della tratta delle Ferrovie della Calabria che collegherà in un’ora Cosenza a Catanzaro con l’attivazione sperimentale di treni a idrogeno, sarà una leva di riqualificazione di tutta l’area. La zona Vaglio Lise – conclude Franz Caruso – dove sorgerà il nuovo ospedale regionale da zona periferica diverrà area strategica per una rinnovata funzione direzionale della nostra città nel sistema territoriale provinciale».