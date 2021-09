COSENZA Termina con la vittoria del Cosenza per due reti ad uno sul Vicenza l’esordio stagionale dei Lupi al Marulla di Cosenza. Primi tre punti, quindi, per la squadra di Zaffaroni, grazie ad un gol per tempo realizzati da Gori all’8′ della prima frazione di gioco ed al 16′ del secondo tempo da Caso. A nulla è servito il rigore segnato da Meggiorini per i veneti nei minuti di recupero della gara.