Esplosione a Roma, crolla una palazzina: tre feriti

ROMA Una palazzina è crollata a Roma in seguito a un’esplosione avvenuta all’ultimo piano un edificio di via Atteone, nel quartiere Torre Angela. Tre le persone rimaste ferite. Il proprietario dell’appartamento distrutto dal rogo, ustionato ma cosciente, è stato trasportato in ambulanza al Sant’Eugenio in codice rosso. Contusi, invece, i due inquilini che si trovavano nell’appartamento accanto interessato dall’onda d’urto.

La ricerca di dispersi

I vigili del fuoco sono ancora al lavoro sul posto e i soccorritori hanno evacuato lo stabile, portando in salvo alcune persone, mentre continuano le ricerche di eventuali dispersi. Le cause probabilmente sono dovute a una fuga di gas che ha innescato un incendio. Sul posto anche i carabinieri della stazione Tor Bella Monaca.