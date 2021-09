Calabria Verde, Occhiuto : «Fare short list in campagna elettorale è inaccettabile» – VIDEO

COSENZA Roberto Occhiuto si scaglia contro il Commissario di Calabria Verde per l’ennesimo bando pubblicato a pochi giorni dal voto. Il candidato forzista alla presidenza della Regione, intervenuto agli Stati Generali dell’Agricoltura a Cosenza, ha sferrato un attacco durissimo.

«Calabria Verde va sviluppata – ha dichiarato Occhiuto – ma dite al dirigente che avere buon senso fa curriculum, fare short list in campagna elettorale è inaccettabile». Occhiuto con toni perentori ammonisce chi ha fatto la scelta di emanare un bando in questa fase politica delicata, e motiva la sua disapprovazione: «perché non dobbiamo dare argomenti a chi non ha argomenti, dall’altra parte c’è una sinistra che non sa su cosa attaccarci. Noi abbiamo sempre dimostrato di avere competenza e capacità. Perciò – ha concluso Occhiuto – dite a chi ha l’onere di dirigere aziende importanti che sarà valutato sul buon senso che ha». Agli Stati generali che si sono svolti oggi, 16 settembre, a Cosenza erano presenti anche il sottosegretario per le Politiche agricole Francesco Battistoni, le organizzazioni di categoria, Confagricoltura, Cia, Coldiretti e l’assessore all’Agricoltura e Welfare Gianluca Gallo con delega per Calabria Verde.