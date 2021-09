Graziano (Pd): «Ho ricevuto le dimissioni di Franco Iacucci»

CROTONE «Come lui stesso aveva anticipato, la candidatura alle regionali non gli permette di svolgere il lavoro necessario in questa delicata fase elettorale ed ha rimesso il mandato». A dichiararlo è Stefano Graziano, commissario del Partito democratico della Calabria. «Lo ringrazio – continua Graziano – per l’impegno con cui ha operato in questi anni e gli auguro una fruttuosa campagna elettorale. Subito dopo la festa de l’Unità che si terrà a Catanzaro Lido dal 17 al 19 settembre e verrà conclusa dal segretario nazionale Enrico Letta, sarò a Crotone per incontrare il gruppo dirigente ed individuare insieme un coordinamento che guidi esclusivamente questa fase elettorale. Subito dopo le elezioni regionali si terranno i congressi ad ogni livello ed anche Crotone sceglierà la sua guida politica».