CATANZARO «In Calabria con Amalia Bruni e in ogni comune al voto il Partito Democratico ha messo in campo le migliori forze, le migliori esperienze. Il Partito Democratico ha unito in ogni parte d’Italia la parte migliore del centrosinistra, civica, progressista e riformista, allargando la coalizione al M5s dov’è stato possibile, per andare a vincere; anche al primo turno in alcune grandi città. Le tre destre non sono più credibili, si detestano su tutto e la competizione Lega con Fratelli d’Italia è sempre più dura. Sono solo un cartello elettorale per gestire il potere; sono divise sui vaccini, sull’Europa, sulla sanità e sulla scuola. La nostra è invece l’Italia dei comuni, delle scuole pubbliche, dalla sanità pubblica di un mondo aperto e digitale. Un’Italia sempre più europea, aperta al mondo e piu giusta». Così Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Enti locali della Segreteria nazionale, intervenendo a San Lucido, in provincia di Cosenza, ad un’iniziativa in sostegno di Amalia Bruni, candidata alla presidenza della Regione Calabria, insieme a Catia Filippi, candidata Pd al consiglio regionale.