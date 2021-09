L’appello di Confesercenti ai candidati a Cosenza: «Lavoriamo insieme» – VIDEO

COSENZA Le Piccole e medie imprese si trovano ad operare in un periodo storico segnato da una profonda trasformazione legata agli effetti della crisi da Covid-19. Innovazione, solidità e internazionalizzazione sono le tre sfide che le PMI devono necessariamente vincere per avviare la ripresa. La Confesercenti Cosenza, in previsione delle prossime elezioni comunali ha organizzato nella città dei bruzi un forum dedicato alle Pmi dell’area urbana coinvolgendo tutti i candidati a sindaco. In un noto hotel della città dei bruzi si è discusso di idee e proposte per lo sviluppo del territorio, avanzate da chi è in corsa per amministrare Cosenza. Assenti i candidati Civitelli e De Cicco, sostituiti da Enzo Dieni e Giovanni Orrico. «E’ un momento molto importante – dice Dino De Santo presidente provinciale della Confesercenti di Cosenza – perché abbiamo la possibilità di esporre le tematiche e le problematiche che vivono quotidianamente i commercianti e gli imprenditori del turismo e dei servizi della città, alle prese con un traumatico post Covid».

La centralità di Cosenza

Collaborazione. E’ questa per De Santo l’unica via che conduce alla ripresa economica delle Pmi. «Siamo convinti – continua il presidente provinciale di Confesercenti – che insieme alle amministrazioni comunali riusciremo a trovare delle soluzioni comuni che possano aiutare le differenti categorie e salvaguardare la capacità economica dello stesso comune». Sul rapporto con il prossimo inquilino di Palazzo dei Bruzi, De Santo non ha dubbi: «E’ fondamentale operare insieme, in sinergia». La chiosa è sulla necessità per la città dei bruzi di «riacquistare la centralità». Questo, secondo De Santo, «non deve però favorire la desertificazione dei territori limitrofi che hanno bisogno del sostegno delle istituzioni e della politica». (F.B.)