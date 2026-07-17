Trasporto illecito di 700 chilogrammi di rifiuti pericolosi: tre denunciati nel Catanzarese

il sequestro

SELLIA MARINA Nei giorni scorsi i Carabinieri della Compagnia di Sellia Marina e del Nucleo Forestale di Sersale, hanno denunciato tre persone per trasporto illecito di rifiuti.

Il controllo è scattato lungo la SS 106, quando un carico decisamente anomalo ha insospettito i militari, impegnati in un dispositivo di sicurezza predisposto ad hoc. Gli accertamenti successivi hanno permesso di scoprire che a bordo del cassone erano stati stipati oltre 700 kg di materiale ferroso altamente inquinante: componenti meccaniche di veicoli non bonificate e grondanti liquidi tossici, classificate come rifiuti speciali pericolosi. Al momento del controllo, il titolare di una ditta e due suoi operai sono stati colti sul fatto, completamente privi sia dell’iscrizione all’Albo Nazionale sia dei necessari FIR (i formulari di identificazione dei rifiuti).

I militari hanno immediatamente sequestrato il mezzo e il carico, impedendo che i rifiuti potessero essere scaricati nel cuore del territorio causando un grave danno alla natura.

Le operazioni dell’Arma si inseriscono nel più ampio quadro di tolleranza zero contro i reati ambientali, a fondamentale salvaguardia della salute pubblica e dell’ambiente.

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