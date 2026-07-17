Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 11:09
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

Boato all’alba

Esplosione per una fuga di gas in una palazzina di San Giovanni in Fiore: due feriti gravi – VIDEO

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 del mattino nella zona alta della città. Un uomo è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Messina, la moglie a Cosenza

Pubblicato il: 17/07/2026 – 9:33
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Esplosione per una fuga di gas in una palazzina di San Giovanni in Fiore: due feriti gravi – VIDEO
Clicca e segui “Corriere della Calabria” su Google News

SAN GIOVANNI IN FIORE Esplosione da fuga di gas a San Giovanni in Fiore, al secondo piano di una palazzina in via Monviso, nella parte alta della città. Due i feriti. Si tratta di Mario Minardi, tramite il 118 trasportato in elisoccorso all’ospedale di Messina, e della moglie Patrizia Chellini, trasportata all’ospedale di Cosenza. L’episodio, per quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sarebbe avvenuto intorno alle 7 del mattino, con l’accensione della luce nella cucina dell’abitazione di Minardi e Chellini e la conseguente esplosione per via di una fuga di gas in corso. L’onda d’urto ha divelto completamente la ringhiera di un balcone, finita per strada, sfondato la saracinesca di un garage e sul retro alcuni portoni delle case vicine.

Sul posto i carabinieri oltre ai vigili del fuoco e anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Giuseppe Belcastro (nel video sotto). Due famiglie saranno evacuate e forse anche una terza, sulla base dei rilievi in corso dei tecnici comunali.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
esplosione palazzina san giovanni in fiore
esplosione san giovanni in fiore
In evidenza
Categorie collegate
Cosenza e provincia
Cronaca
Ultime
Video
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x