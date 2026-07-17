Esplosione per una fuga di gas in una palazzina di San Giovanni in Fiore: due feriti gravi – VIDEO

Boato all’alba

SAN GIOVANNI IN FIORE Esplosione da fuga di gas a San Giovanni in Fiore, al secondo piano di una palazzina in via Monviso, nella parte alta della città. Due i feriti. Si tratta di Mario Minardi, tramite il 118 trasportato in elisoccorso all’ospedale di Messina, e della moglie Patrizia Chellini, trasportata all’ospedale di Cosenza. L’episodio, per quanto ricostruito dai vigili del fuoco, sarebbe avvenuto intorno alle 7 del mattino, con l’accensione della luce nella cucina dell’abitazione di Minardi e Chellini e la conseguente esplosione per via di una fuga di gas in corso. L’onda d’urto ha divelto completamente la ringhiera di un balcone, finita per strada, sfondato la saracinesca di un garage e sul retro alcuni portoni delle case vicine.

Sul posto i carabinieri oltre ai vigili del fuoco e anche l’assessore comunale alle Politiche sociali, Giuseppe Belcastro (nel video sotto). Due famiglie saranno evacuate e forse anche una terza, sulla base dei rilievi in corso dei tecnici comunali.

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