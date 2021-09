Covid, la Calabria resta in “zona bianca”

ROMA Al termine della cabina di regia l’esito e verifica dei dati aggiornati, dei cosiddetti ‘indicatori’ decisionali, confermano la permanenza della Regione Calabria in area bianca. Lo ha comunicato direttamente il ministero della Salute.

Scongiurati, dunque, gli allarmi che da ieri parlavano con insistenza del passaggio della nostra regione in “zona gialla”, considerati i numeri che parevano sforare i parametri principali, quali l’incidenza settimanale dei casi Covid, che nel periodo 10-16 settembre, seppure in calo rispetto alle settimane precedenti, si attesta a 84,6 casi ogni 100mila abitanti, ben oltre la soglia dei 50 casi.