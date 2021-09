La Reggina vola con Hatemaj e Montalto: 2-1 alla Spal

ROMA Reggina batte Spal 2-1 (1-1) in una partita della 4/a giornata del campionato di calcio di Serie B disputata sul terreno dello stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria. Gli amaranto di Aglietti passano in vantaggio nel primo quarto d’ora della partita con Hetemaj che, dopo un rimpallo sugli sviluppi di un calcio d’angolo, va a segno battendo Thiam. La Spal, risponde provandoci con Colombo e Mancosu. Il pari ferrarese è realizzato da Salvatore Esposito dagli undici metri. L’attaccante prima sbaglia ma il Var fa ripetere per l’entrata in area dell’ex Cionek, pois cegliendo lo stesso angolo deposita alle spalle di Micai.

Nel secondo tempo la Reggina prende campo e trova il gol della vittoria col subentrante Montalto, assistito da Cortinovis: sinistro nell’angolino al 23′.

Gli amaranto continuano ad essere imbattuti e viaggiano terzi in classifica a due punti da Brescia e Pisa