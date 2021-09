Lattarico, volantino elettorale inviato dal Centro vaccinale: interviene La Regina

COSENZA «È di primario interesse dell’Asp di Cosenza andare in fondo alla vicenda – garantisce il commissario Vincenzo La Regina – e capire cosa è accaduto al centro vaccinale di Lattarico, da dove è partito l’sms contenente un fac-simile con indicazioni di voto. Abbiamo già aperto una commissione di inchiesta volta ad individuare i responsabili

presieduta dal direttore amministrativo Francesco Marchitelli”. Appena registrata la notizia l’Azienda Sanitaria di Cosenza non ha perso tempo e ha messo in campo tutto quanto è in suo potere per fare luce sull’accaduto». E’ quanto dichiara – in una nota – il commissario dell’Asp di Cosenza Vincenzo La Regina in merito a quanto accaduto negli scorsi giorni quando un utente avrebbe ricevuto un volantino di propaganda elettorale con un messaggio whatsapp inviato da un numero telefonico utilizzato dal Centro vaccinale di Lattarico. «Strumentalizzazioni politiche e personali verranno severamente perseguite e punite – rilancia il commissario. L’Asp si mette a disposizione della giustizia per stanare i

responsabili. Un episodio, questo di Lattarico, che non dovrà e non potrà più ripetersi».

«La stessa Asp di Cosenza – incalza La Regina – si sente parte lesa in nome dei cittadini

innanzitutto e di tutte quelle persone per bene che giornalmente operano all’interno

dell’azienda sanitaria”. Il commissario, che si sta battendo per una sanità più efficiente

e più a misura d’uomo rilancia: “vogliamo riportare il paziente al centro e fare di

questa azienda un fiore all’occhiello per il territorio. Non ci deve essere più spazio per

asservimenti che non siano rivolti alla salute pubblica».